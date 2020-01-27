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Чарльз и Уильям захотели вернуть Гарри и Меган в семью

Родственники готовы предложить «беглецам» различные варианты на случай, если те захотят вернуться в Британию.

Чарльз и Уильям захотели вернуть Гарри и Меган в семью
Гарри и Меган/Фото: https://www.instagram.com/p/B4CtjjRpLKa/

Британская королевская семья не прочь принять назад некогда герцогов Сассекских Гарри и Меган. Близкий к Елизавете и ее родственникам источник рассказал журналистам, что принц Чарльз вместе с Уильямом опасаются за состояние своих родственников после скандала — Гарри и Меган по-прежнему слишком уязвимы для общественности. В случае же, если принц и его супруга захотят вернуться в Британию, семья предложит им альтернативные варианты проживания здесь без возвращения к королевским полномочиям.

The Times отмечает, что долгое пребывание в Ванкувере может скомпрометировать Сассексов еще сильнее. Журналисты успели окрестить чету «слишком хрупкой парой», а также побеспокоиться за здоровье маленького сына Гарри – Арчи.

«Чарльз и Уильям звонили Гарри, чтобы поговорить с ним и протянуть ему дружескую руку. Также члены семьи озвучили, что у них есть план на случай, если Меган с супругом согласятся вернуться в их надежные объятия», — передают таблоиды слова спикера.

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Чарльз и Уильям захотели вернуть Гарри и Меган в семью
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