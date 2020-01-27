«От меня отвернулись все»: Ирина Отиева затаила обиду на Пенкина, Серова и Крутого

Ирина Отиева больше 10 лет назад пропала с телеэкранов. Она перестала выступать на сцене и видеться с друзьями. Как оказалось, певица начала вести затворнический образ жизни. Она больше не преподает, а живет на скромную пенсию. Впервые за долгое время артистка дала интервью в передаче «Прямой эфир». Она затаила обиду на коллег, которые перестали с ней общаться, когда звезда покинула ТВ, так как ее больше не звали выступать.

«От меня отвернулись все. И Лариса (Долина), и Песков, и Серов, и Крутой. Все отвернулись. Когда я была на пике, они все звонили, они все приезжали, они гуляли здесь днем и ночью. А вот как только меня убрали… Новая позиция просто появилась тогда у телевидения, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат», — пояснила Ирина.

Близкие утверждают, что Ирину повергло в шок, что на ее юбилей в казино никто не пришел. Сама она подтвердила, что тогда разочаровалась в людях. «Я сама лично звонила Пенкину, Серову, Лолочке — Лолите. Тем, с кем я дружила. Все говорили, что придут, но пришел только Никас с картиной. Я до последнего ждала их», — вспомнила артистка. Она не стала скрывать, что рыдала. Она уверена, что просто не нужна друзьям и коллегам. Теперь дни рождения певица не празднует.

«Я всех вычеркнула из списка. Звонил Пенкин спустя почти 10 лет и спросил, простила ли я его. Я ответила, что нет. Серов звонил тоже. Только Лолита сказала вразумительный ответ. У нее хотя бы хватило совести позвонить и честно признаться, что она забыла. А этих всех — все, не могу видеть», — пояснила Ирина.

Сергей Пенкин подтвердил, что звонил давней подруге, так как соскучился. «Она в себе разочаровалась. Это ужасно. Я считаю, что Ире надо встать на ноги и начать заниматься карьерой», — высказался он. Друзья и эксперты уверены, что артистке нужна помощь. Она впала в депрессию и страдает от алкогольной зависимости. «Я разочаровалась во всем. Меня все предали вообще. Бабушка с дедушкой предали, когда отец ушел. Родная моя сестра, племянница предали. Отец предал», — сказала Ирина. По ее словам, она живет только ради 86-летней матери и своей дочери. Теперь артистка сожалеет, что не пошла по стопам родителем и не стала врачом.

Ради певицы приехал из Парижа в студию Андрея Малахова друг Отиевой, стилист Джордж Ровалс. Он признался, что не видел артистку целый год. «Дружбы — ее не бывает, все поменяли на деньги! Вот это весь шоу-бизнес! Я бил тревогу, Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая, а другие эти друзья, им некогда», — высказался стилист. Он в какой-то момент перешел на брань, говоря, что в современном мире восхваляют Ольгу Бузову и других неталантливых людей, а внимание привлекают только голыми частями тела. Джордж снял штаны. «Я тоже могу показать, вот!» — возмутился он.