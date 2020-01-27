ЗВЕЗДЫ

Мама Сильвестра Сталлоне поднимает штангу в 98 лет

Женщина активно ведет Instagram и не обращает внимания на свой возраст.

Мама Сильвестра Сталлоне поднимает штангу в 98 лет
Жаклин Сталлоне. Фото: instagram.com/officialjackiestallone

Как выяснилось, в семье Сталлоне знаменит не только глава Сильвестр, который снялся в десятках фильмов и прославился на весь мир как отличный актер, но и его мама, Жаклин, которая в 98 лет умудряется поднимать штангу и заниматься собой. Недавно женщина открыла для себя Instagram и за короткий срок набрала уже 24 000 подписчиков, которые с интересом следят за жизнью своей любимицы.

Напомним, Жаклин 98 лет и в этом возрасте она: ходит по магазинам, играет на фортепьяно и аккордеоне, учится танцевать чечетку, отлично поет, занимается спортом и поднимает штангу, а также публикует неизвестные ранее фото со своим сыном. Слабо добиться подобного разменяв девятый десяток?

Также мама Слая написала книгу «Сила звезд: астрологический путеводитель к суперуспеху», которая быстро стала бестселлером.

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Мама Сильвестра Сталлоне поднимает штангу в 98 лет
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