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«Я сорвала Джекпот!»: Мария Кожевникова поделилась редким фото с мужем

У актрисы в один день отмечают день рождения два любимых мужчины.

«Я сорвала Джекпот!»: Мария Кожевникова поделилась редким фото с мужем
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com/

Мария Кожевникова накануне Нового года призналась, что у нее настала не лучшая полоса в жизни. Подробностей она рассказывать не стала, поэтому поклонники были обеспокоены. Одни решили, что дети артистки снова заболели, другие заподозрили, что у девушки разладились отношения с мужем, так как она давно не делилась совместными фото с ним. Однако на днях она вышла в свет в розовом платье и буквально сияла от счастья.

Тогда Мария предвкушала два праздника, которые состоялись 26 января в ее семье. В этот день родился ее возлюбленный бизнесмен Евгений Васильев, а также средний сын Максим. Актриса поздравила своих мужчин с важным днем. Она поделилась редким фото с возлюбленным, сделанным в ее день рождения. В кадре Евгений обнимает свою избранницу.

«Я сорвала Джекпот! С днем рождения моя Любовь», — лаконично написала звезда.

Поклонники пожелали им счастья. Многие отметили, что они гармоничная пара. Так, за раз Кожевникова развеяла слухи о разводе и растрогала фанатов. Девушка также поздравила и своего среднего наследника, Максиму исполнилось пять лет. В честь этого актриса закатила вечеринку в футбольной стилистике.

«Макусик, ты мой настоящий подарок! Господь вознаградил меня, что не испугалась через три месяца после рождения первого сына, твоего появления под своим сердечком. Ребенок, которого не надо воспитывать, да такое бывает. В свои 5 лет ты настоящий мужик, причем, в этом нет моей заслуги», — отметила она.

К слову, чуть раньше отпраздновал шестилетие и старший сын Марии – Иван. По всей видимости, все праздники она решила объединить в один. Так как на снимке позировали оба ее сына в футбольной форме. «Ух, можно выдохнуть! Отгремел наш футбольный день рождения вчера. Спасибо всем за поздравления и пожелания. Дети счастливы!» — позже рассказала Кожевникова.

Напомним, что также у нее есть сын Василий, которому только два года. Так как после венчания она почти все время была в состоянии беременности, то до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. До сих пор актриса не расписана со своим гражданским мужем.

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дети звездЗвездные детизвездные семьиКожевникова новостиМария Кожевникова
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«Я сорвала Джекпот!»: Мария Кожевникова поделилась редким фото с мужем
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