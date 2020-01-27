ЗВЕЗДЫ

Наставник шоу «Танцы» Мигель отдыхает с мамой на острове Самуи

Хореограф крайне редко делится семейными кадрами, но на этот раз сделал исключение.

Наставник шоу «Танцы» Мигель отдыхает с мамой на острове Самуи
Мигель. фото: instagram.com/migelshow/

Мигель является неизменным наставником шоу «Танцы». Перед Новым годом завершился шестой сезон проекта. На этот раз победу одержал участник команды Татьяны Денисовой — 22-летний Кирилл Цыганов. Стоит отметить, что самый креативный наставник не стал расстраиваться из-за проигрыша, так как считает каждого члена своей команды сильнейшим танцором. Как и многие звезды, в январе он отправился на заслуженный отдых.

Обычно Сергей Шестиперов ( настоящее имя Мигеля. — Прим. ред.) редко публикует семейные фото, но на этот раз он сделал исключение. оказалось, что в Таиланде хореограф проводит время не только с друзьями Екатериной Варнавой и ее женихом Константином, но также со своей мамой — Татьяной. На новом фото Мигель предстал на яхте со своей родительницей, позирующей в купальнике и тунике.

«Мчим с мамой на встречу приключениям», — подписал кадр наставник шоу.

Поклонники восхитились тому, как выглядит мама звезды. Татьяна является русской и раньше работала инженером-электромехаником, а папа Мигеля — Фернандо Чаблен Месса кубинец. «Мама твоя прелесть», «Роскошное фото», «Какая мама счастливая! Мигель ты большой молодец маму счастливой делаешь», «Какие классные», «Как приятно видеть, когда уже взрослые дети своих родителей возят отдыхать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что с отцом у хореографа непростые отношения. Он впервые увиделся с ним в 33 года. А вот маму танцор очень любит. Он перевез ее в Москву, чтобы она была рядом с ним.

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«Танцы» на ТНТзвездные семьизвездный отдыхМигель
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Наставник шоу «Танцы» Мигель отдыхает с мамой на острове Самуи
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