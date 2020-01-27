Ходченкова продемонстрировала фигуру в нижнем белье после танцев на пилоне

Светлана Ходченкова перед отпуском поразила поклонников кадром, на котором предстала на пилоне. Как оказалось, актриса тренируется танцевать на шесте. Она поразила даже коллег: Сергея Безрукого, Юлию Пересильд, Елизавету Боярскую и других звезд. Знаменитая артистка всегда обладала стройной фигурой, которую подчеркивала женственными образами. В отпуске она несколько раз похвасталась стальным прессом.

Вернувшись домой, Светлана возобновила тренировки на пилоне. Она выглядит как профессиональная танцовщица. Поклонники подозревают, что откровенные танцы актриса разучивает для нового проекта, но, возможно, это просто ее увлечение. Однако уже сейчас 37-летняя звезда обладает спортивным телом. Это она продемонстрировала во время новой фотосессии.

На откровенном фото Ходченкова предстала в черном нижнем белье. В кадре виден прокачанный пресс девушки, подтянутые бедра и стройные ноги. Позировала она на подоконнике у окна без макияжа и укладки. Многие поклонники были сражены естественной красотой артистки. «Настоящая эстетика…», «Как красиво», «Очень круто», «Милашка», «Настоящая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно ходили слухи, что она сблизилась с Семеном Слепаковым, но девушка опровергла эту информацию. Также развеяла она сплетни о своей беременности. На днях актриса посетила премию «Золотой орел» в облегающем платье в пол, которое подчеркнуло ее фигуру.