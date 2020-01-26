Кристина Агилера сфотографировалась обнаженной

Певица и актриса Кристина Агилера удивила своих поклонников максимально откровенной фотографией, которую выложила в своем официальном аккаунте в Instagram. Женщина показала себя во всей красе, но оставила немного места и для интриги. Певица полностью разделась и сделала фото лишь накинув на себя черный плащ. Украшения одеждой считать сложно, но белоснежное ожерелье подчеркивает красоту актрисы. Поклонники Кристины с восторгом восприняли ее новый образ.

Стоит отметить, что знаменитость почти 40 лет, но при этом она поддерживает свое тело в идеальной форме и ее можно спутать даже с какой-нибудь 30-летней красоткой. Певица дополнила фото фразой о том, что есть некая сила в том, чтобы быть уязвимой. В данный момент публикация собрала более 200 тысяч лайков.