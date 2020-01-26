Брэд Питт и Дженифер Энистон ходят на тайные свидания

Возможное воссоединение Брэда Питта и Дженифер Энистон будоражит умы поклонников звездной пары уже не первый день. Расставание звезд было довольно болезненным, особенно для актрисы, но спустя много лет их вновь заметили вместе и более того, похоже пара вновь готова дать шанс своим чувствам. Близкие друзья знаменитостей поделились некоторыми секретами, которые еще больше порадовали фанатов.

Как выяснилось, Питт и Энистон ходят на тайные свидания, одно из которых проходило в особняке актрисы. Как сообщает издание The Mirror, актрисе потребовалось много сил и времени чтобы простить своего бывшего возлюбленного, но в итоге ей это удалось. Один из друзей Брэда также заметил, что в последнее время все разговоры актер сводит на Дженифер и буквально сияет от счастья, это не может не радовать.

Напомним, актер извинился за все свои прошлые ошибки и попросил у Энистон прощения.