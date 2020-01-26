«Если я увижу свой электорат»: Шнуров назвал условие начала политической карьеры

Пока что музыкант не знает, хочет он во власть или нет.

Еще полгода назад, комментируя роспуск группировки «Ленинград», ее лидер Сергей Шнуров обмолвился, что после успешной музыкальной карьеры может пойти в политику. Начало этого пути было положено еще раньше, когда скандальный музыкант вошел в Общественный совет при комитете Госдумы РФ по культуре. И вот сейчас он дал более точные прогнозы на свою политическую занятость.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику», — цитирует свежее высказывание звезды РИА Новости.

Музыкант имел в виду, что пойдет в коридоры власти и станет депутатом, если его кандидатуру будут поддерживать «снизу», а не в чиновничьих кабинетах. Шнуров отметил, что четкого желания стать политиком у него нет, и что в нынешнем составе Госдуму для него точно нет места.

А вы пошли бы голосовать за депутата Сергея Шнурова? Вступили бы в партию под его началом?