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«Если я увижу свой электорат»: Шнуров назвал условие начала политической карьеры

Пока что музыкант не знает, хочет он во власть или нет.

«Если я увижу свой электорат»: Шнуров назвал условие начала политической карьеры
Сергей Шнуров ищет себя после прекращения гастролей. Фото: globallookpress.com

Еще полгода назад, комментируя роспуск группировки «Ленинград», ее лидер Сергей Шнуров обмолвился, что после успешной музыкальной карьеры может пойти в политику. Начало этого пути было положено еще раньше, когда скандальный музыкант вошел в Общественный совет при комитете Госдумы РФ по культуре. И вот сейчас он дал более точные прогнозы на свою политическую занятость.

«Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику», — цитирует свежее высказывание звезды РИА Новости.

Музыкант имел в виду, что пойдет в коридоры власти и станет депутатом, если его кандидатуру будут поддерживать «снизу», а не в чиновничьих кабинетах. Шнуров отметил, что четкого желания стать политиком у него нет, и что в нынешнем составе Госдуму для него точно нет места.

А вы пошли бы голосовать за депутата Сергея Шнурова? Вступили бы в партию под его началом?

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«Если я увижу свой электорат»: Шнуров назвал условие начала политической карьеры
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