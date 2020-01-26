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Тейлор Свифт отказалась выступать на оскандалившейся премии «Грэмми»

За несколько дней до торжественной церемонии подала в отставку глава национальной академии звукозаписи.

Тейлор Свифт отказалась выступать на оскандалившейся премии «Грэмми»
Тейлор Свифт не будет петь на «Грэмми». Фото: Hubert Boesl/dpa

В этом году музыкальная церемония «Грэмми» останется без самой богатой певицы в мире. 30-летняя Тейлор Свифт, которая должна была выступить на награждении, отказалась от своего участия.

Как сообщает издание Variety, певица не была официально заявлена на шоу, которое должно пройти вечером 26 января, но для нее в программе оставили место. Планировалось, что она исполнит свою анти-сексистскую песню «The Man». Кроме того, девушка в этом году номинирована на премию в трех категориях.

Но незадолго до самой церемонии прогремела новость: гендиректор американской Академии звукозаписи, что является организатором мероприятия, Дебора Дуга заявила, что выбор победителей полон фальсификации и коррупции. Она назвала всю структуру «клубом для мальчиков» и подала в отставку — на лицо очередной скандал о гендерном неравенстве.

Издание предположило, что Свифт могла покинуть шоу, чтобы не участвовать в этой неприятной заварушке. Особенно, учитывая, что ее песня как раз на тему разразившегося спора. Напомним, певица недавно представила документальный фильм о себе, в котором много рассказано о ее участии во всяких политических и общественных дрязгах.

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Тэги:

"Грэмми"премия «Грэмми»сексизмскандалы в шоу-бизнесеТейлор Свифт
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Тейлор Свифт отказалась выступать на оскандалившейся премии «Грэмми»
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