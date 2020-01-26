Насте Ивлеевой пришлось лакать вино языком, чтобы не стереть помаду

Популярный блогер Настя Ивлеева сняла для поклонников забавное видео про помаду. Девушка отметила, что любительницы ярко красных губ ее поймут. Собственно, ролик про то, как телеведущая накрасила губы и пытается не потерять цвет во время приема пищи.

Вначале она пытается съесть чизбургер, не притронувшись губами к булочке, потом откусывает картошку фри, работая одними зубами. В целом, Ивлеевой довольно ловко удается класть в рот продукты, чтобы сохранить помаду. Проблема возникает только когда ведущая собирается пригубить вина из бокала. Тут-то без губ уже никак.

Сначала Анастасия пыталась широко открыть рот, чтобы поместить в рот целый бокал, а потом принялась просто лакать из него языком. В итоге девушке удалось даже не пригубить, а только лизнуть напиток. Зато она наглядно показала, как именно красота требует жертв.

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Подписчицы ведущей в комментариях массово одобрили ролик, отметив, что показанные в нем ухищрения очень жизненные.