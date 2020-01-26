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Насте Ивлеевой пришлось лакать вино языком, чтобы не стереть помаду

Блогер показала, как трудно девушкам приходится в процессе сохранения макияжа.

Насте Ивлеевой пришлось лакать вино языком, чтобы не стереть помаду
Настя Ивлеева показала, как тяжело жить с красной помадой. Фото: globallookpress.com

Популярный блогер Настя Ивлеева сняла для поклонников забавное видео про помаду. Девушка отметила, что любительницы ярко красных губ ее поймут. Собственно, ролик про то, как телеведущая накрасила губы и пытается не потерять цвет во время приема пищи.

Вначале она пытается съесть чизбургер, не притронувшись губами к булочке, потом откусывает картошку фри, работая одними зубами. В целом, Ивлеевой довольно ловко удается класть в рот продукты, чтобы сохранить помаду. Проблема возникает только когда ведущая собирается пригубить вина из бокала. Тут-то без губ уже никак.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева демонстрирует, на что идут девушки ради сохранения макияжа. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Сначала Анастасия пыталась широко открыть рот, чтобы поместить в рот целый бокал, а потом принялась просто лакать из него языком. В итоге девушке удалось даже не пригубить, а только лизнуть напиток. Зато она наглядно показала, как именно красота требует жертв.

Подписчицы ведущей в комментариях массово одобрили ролик, отметив, что показанные в нем ухищрения очень жизненные.

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Насте Ивлеевой пришлось лакать вино языком, чтобы не стереть помаду
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