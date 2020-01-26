ЗВЕЗДЫ

Скоро свадьба: Ольга Бузова устроила тайный девичник

Певица собрала самых близких подруг в ресторане.

Скоро свадьба: Ольга Бузова устроила тайный девичник
Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Похоже, что отношения певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна переходят на следующий уровень. Слухи о свадьбе влюбленной пары ходят уже давно, но звезда продолжает интриговать своих подписчиков не покладая рук. После новогодних каникул в Куршевеле, во время которых пара сильно устала, молодые люди сразу же отправились в отпуск в Таиланд, где Ольга отметила свой 34-й день рождения. По слухам, одним из подарок Давы стала вертолетная экскурсия, во время которой он попросил руки и сердца у своей возлюбленной и получил положительный ответ.

После возвращения в Москву Ольга собрала своих самых близких подруг на закрытую вечеринку в ресторане, а так как мужчины были не приглашены, то несложно догадаться, чему был посвящен девичник.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новости googleновости звёздОльга БузоваОльга Бузова последние новостиСвадьбаСвадьба Бузовой
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скоро свадьба: Ольга Бузова устроила тайный девичник
Интересно?
Поделись с друзьями: