Скоро свадьба: Ольга Бузова устроила тайный девичник

Похоже, что отношения певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна переходят на следующий уровень. Слухи о свадьбе влюбленной пары ходят уже давно, но звезда продолжает интриговать своих подписчиков не покладая рук. После новогодних каникул в Куршевеле, во время которых пара сильно устала, молодые люди сразу же отправились в отпуск в Таиланд, где Ольга отметила свой 34-й день рождения. По слухам, одним из подарок Давы стала вертолетная экскурсия, во время которой он попросил руки и сердца у своей возлюбленной и получил положительный ответ.

После возвращения в Москву Ольга собрала своих самых близких подруг на закрытую вечеринку в ресторане, а так как мужчины были не приглашены, то несложно догадаться, чему был посвящен девичник.