Мамина радость: Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней Клавой

В Stories Кристина Орбакайте опубликовала свежие отчётные кадры, отправившись на утреннюю прогулку с семилетней Клавой. Вместе с внучкой Примадонны отечественного шоу-бизнеса певица совершила променад по пляжу, запечатлев при этом на камеру смартфона резвящуюся в волнах сестренку Никиты Преснякова и Дени Байсарова. Сама артистка от совместных снимков в бикини отказалась, предпочитая позицию стороннего наблюдателя за детским играми. Сначала Клава совершила пробежку по набережной, после чего по щиколотки вошла в воду. Для дочки Кристина купила раздельный детский купальник и солнезащитные очки с модной пластиковой оправой.

Напомним, что вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, певица успела побывать на званом ужине Игоря Николаева в Майами. Композитор устроил торжество для близких друзей, которые не смогли посетить его вечеринку в Москве. Еще 17 января он отпраздновал свое 60-летие. На банкете в честь юбилея музыканта также были замечены Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум.

В качестве подарка на празднике именинника Кристина Орбакайте исполнила несколько песен из собственного репертуара. Помимо этого певица произнесла тост, поздравив мужа Юлии Проскуряковой с юбилеем. На торжестве компанию четырехлетней дочке композитора — Веронике — составили дети короля поп-сцены Филиппа Киркорова — дочка Алла-Виктория и сын Мартин.