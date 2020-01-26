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Мамина радость: Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней Клавой

48-летняя певица увезла дочь от бизнесмена Михаила Земцова в Штаты.

Мамина радость: Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней Клавой
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

В Stories Кристина Орбакайте опубликовала свежие отчётные кадры, отправившись на утреннюю прогулку с семилетней Клавой. Вместе с внучкой Примадонны отечественного шоу-бизнеса певица совершила променад по пляжу, запечатлев при этом на камеру смартфона резвящуюся в волнах сестренку Никиты Преснякова и Дени Байсарова. Сама артистка от совместных снимков в бикини отказалась, предпочитая позицию стороннего наблюдателя за детским играми. Сначала Клава совершила пробежку по набережной, после чего по щиколотки вошла в воду. Для дочки Кристина купила раздельный детский купальник и солнезащитные очки с модной пластиковой оправой.

Дочка Кристины Орбакайте - Клава
Кристина Орбакайте увезла дочку в Майами (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Напомним, что вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, певица успела побывать на званом ужине Игоря Николаева в Майами. Композитор устроил торжество для близких друзей, которые не смогли посетить его вечеринку в Москве. Еще 17 января он отпраздновал свое 60-летие. На банкете в честь юбилея музыканта также были замечены Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум.

В качестве подарка на празднике именинника Кристина Орбакайте исполнила несколько песен из собственного репертуара. Помимо этого певица произнесла тост, поздравив мужа Юлии Проскуряковой с юбилеем. На торжестве компанию четырехлетней дочке композитора — Веронике — составили дети короля поп-сцены Филиппа Киркорова — дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

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Мамина радость: Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней Клавой
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