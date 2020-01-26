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«Мы приросли друг к другу»: жена Харатьяна дала редкое интервью о браке

По словам Марины, рядом с супругом она чувствует себя абсолютно счастливой женщиной.

«Мы приросли друг к другу»: жена Харатьяна дала редкое интервью о браке
Дмитрий и Марина Харатьян (Фото: Globallookpress.com)

Заслуженный артист России Дмитрий Харатьян потерял статус завидного жениха еще в 1996 году. Без малого двадцать пять лет он состоит в браке с Мариной Майко. До этого влюбленные несколько лет жили под одной крышей без росписи в ЗАГСе. В этих отношениях у пары родился наследник — сын Иван, в марте юноше исполнится 22 года. От предыдущего брака у актера из фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» есть 35-летняя дочь Александра.

Нынешняя избранница Дмитрия Харатьяна — Марина — дала редкое интервью, рассказав о любимом мужчине. Женщина крайне редко общается с прессой. Супруга актера не стала скрывать, что рядом с мужем она чувствует себя абсолютно счастливой женщиной. Еще 21 января народному любимцу исполнилось 60 лет. Примечательно, что жена Харатьяна моложе его на одиннадцать лет. Свой юбилей заслуженный артист России отпраздновал в Северной столице, выступив с большим концертом «Дороги любви». Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали самые близкие люди, среди которых были жена именинника Марина и его сын Иван.

Актер Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян признается, что счастлив в браке (Фото: Globallookpress.com)

Говоря о браке с Харатьяном, Марина заверила, что они крайне редко находятся порознь друг от друга, даже на гастролях и съемках. По словам возлюбленной актера, их судьбы с Дмитрием сложились как пазл, стали своего рода монолитом.

«Мы приросли друг к другу», — отметила Майко, заверив, что они с Димой ощущают себя одним целым.

Супруга актера подметила не только внешнее сходство — светлый оттенок волос, но и идентичность взглядов на некоторые вещи, единение душ. При этом Марина призналась, что, как и другие супружеские пары, они с Харатьяном переживали не самые простые моменты в жизни. Однако, несмотря на все сложности и перипетии, им удалось сохранить брак, удержавшись от судьбоносных решений, говорила возлюбленная актера в интервью для документального фильма «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не знаю меры».

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«Мы приросли друг к другу»: жена Харатьяна дала редкое интервью о браке
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