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«Сил нет умыться»: Лера Кудрявцева наклеила ресницы себе на лоб

Телеведущая раскрыла свой секрет пышных ресниц. А также поделилась домашними кадрами.

«Сил нет умыться»: Лера Кудрявцева наклеила ресницы себе на лоб
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева за последний месяц пережила много трудностей, а также раскрыла неизвестные факты о себе. Так перед Новым годовом телеведущая оказалась в больницей. Ей пришлось перенести операцию по удалению грудных имплантов. Потом блондинка рассказала, как ей живется без силикона. Недавно она вернулась на работу. Поклонники заметили, что после операции телеведущая стала прятать зону декольте.

А накануне Лера так сильно устала после рабочего дня, что придя домой, легла на кровать и не смогла заставить себя пойти умыться. Она решила раскрыть поклонником секрет своих пышных ресниц. «Что-то пришла с работы и сил нет умыться. Если только так», — сказала девушка и сняла нарощенные ресницы. Она наклеила их себе на лоб. «Все спрашивают, какой тушью я пользуюсь. Вот», — пояснила Кудрявцева.

Кудрявцева сняла нарощенные ресницы. фото: instagram.com/leratv/

Похоже, что ей удалось выспаться. На следующий день она решила помочь дочке выучить танец. Годовалая Мария послушно исполняла все указы матери. она то поднимала руки вверх, то прижимала к телу, то делала «ласточку». Лера наблюдала за крохой и снимала на камеру. «Вот молодец! Танец готов!», — объявила она. Девочка смотрела на маму и ждала ее одобрения.

Напомним, что наследница Леры растет настоящей красавицей, а также модницей. В ее гардеробе много причудливых шапочек и пуховиков разных фасонов. Также уже давно она ходит на развивающие занятия и в бассейн. Время от времени плавают с Машей и ее родители. В прошлом году Кудрявцева не раз брала дочку с собой в путешествия.

дочь Кудрявцевой научилась танцевать. фото: instagram.com/leratv/
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Тэги:

бьюти-секретыЗвездные детикрасота и здоровьеЛера Кудрявцева
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«Сил нет умыться»: Лера Кудрявцева наклеила ресницы себе на лоб
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