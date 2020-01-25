«Сил нет умыться»: Лера Кудрявцева наклеила ресницы себе на лоб

Лера Кудрявцева за последний месяц пережила много трудностей, а также раскрыла неизвестные факты о себе. Так перед Новым годовом телеведущая оказалась в больницей. Ей пришлось перенести операцию по удалению грудных имплантов. Потом блондинка рассказала, как ей живется без силикона. Недавно она вернулась на работу. Поклонники заметили, что после операции телеведущая стала прятать зону декольте.
А накануне Лера так сильно устала после рабочего дня, что придя домой, легла на кровать и не смогла заставить себя пойти умыться. Она решила раскрыть поклонником секрет своих пышных ресниц. «Что-то пришла с работы и сил нет умыться. Если только так», — сказала девушка и сняла нарощенные ресницы. Она наклеила их себе на лоб. «Все спрашивают, какой тушью я пользуюсь. Вот», — пояснила Кудрявцева.
Похоже, что ей удалось выспаться. На следующий день она решила помочь дочке выучить танец. Годовалая Мария послушно исполняла все указы матери. она то поднимала руки вверх, то прижимала к телу, то делала «ласточку». Лера наблюдала за крохой и снимала на камеру. «Вот молодец! Танец готов!», — объявила она. Девочка смотрела на маму и ждала ее одобрения.
Напомним, что наследница Леры растет настоящей красавицей, а также модницей. В ее гардеробе много причудливых шапочек и пуховиков разных фасонов. Также уже давно она ходит на развивающие занятия и в бассейн. Время от времени плавают с Машей и ее родители. В прошлом году Кудрявцева не раз брала дочку с собой в путешествия.