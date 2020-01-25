«Мы оба немножко стеснялись»: Ольга Дибцева рассказала о работе с сыном Нагиева

В передаче «Привет, Андрей!» обсудили оглушительный успех фильма «Холоп» Клима Шипенко. В студии появился исполнитель главной роли Милош Бикович. Сербский актер много шутил, но при этом вел себя скромно, хотя на своей родине уже уже давно знаменит. Во время общения с коллегами он узнал много новых фактов о Марии Мироновой, которая тоже снялась в картине. А певица Радмила Караклаич приехала из Сербии, чтобы поздравить его с успешной работой.

Как оказалось, еще одна звезда «Холопа» Ольга Дибцева снималась в картине будучи беременной. 26 декабря в день премьеры фильма в кинотеатрах она родила дочку своему мужу. Девушка обладает пышными формами, поэтому стала секс-символом проекта. Она исполнила роль дочери барина, которая должна охмурить главного героя. В итоге ее героине приглянулся другой парень, которого сыграл сын Дмитрия Нагиева Кирилл.

В студии обсудили пастельную сцену в карете, которая напомнила кадры из «Титаника». Ведущий поинтересовался у Ольги, как целуется Кирилл.

«А там нет поцелуев, там все очень прилично, целомудренно. Клим говорил, чтобы мы держали себя в руках. все было на расстоянии. Кирилл прекрасный артист и человек. Мы оба из Санкт-Петербурга. Мы оба немножко стеснялись, но Клим не заставлял нас ничего такого делать», — рассказала актриса.

Также Дибцева вспомнила о самой тяжелой сцене из фильма. По ее словам это был эпизод, где Милош должен спасти ее в озере. «Скользко и ледяная вода была. Это Псковская область, болото», — отметила она. К слову, в фильме героиня Ольги оказывается на передаче Малахова «Прямой эфир». По словам телеведущего, она тогда была на 9-м месяце беременности. «Я даже не понимал до конца, что снимался у режиссера фильма «Салют-7», — признался ведущий. В конце передачи Малахов попробовал на себе силу ударов плетьми. Он не сдерживал криков.