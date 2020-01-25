Ради Милоша Биковича в Россию приехала «сербская Алла Пугачева»

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен фильму «Холоп». В студию пришла Мария Миронова, которая исполнила одну из главных ролей, а также Милош Бикович, сыгравший мажора Гришку.

Он уже давно стал популярен у себя на родине в Сербии, а несколько лет назад актер исполнил свою мечту — снялся в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар». С тех пор его карьера идет только в гору.

Александр Самойленко восхитился работой Милоша Биковича.

«Как он это впитал в себя, эту мажористость, это только хороший артист мог сделать», — отметил он.

После этого в студии появился сам сербский актер. Именно на него было обращено все внимание публики. Он обмолвился, что русские девушки превосходят по красоте сербок. А редакторы передачи выяснили, что обаятельный молодой человек является иконой стиля на своей родине.

Милош рассказал о своем брате, который является монахом. А вот о личной жизни он не говорит, хоть и не стал скрывать, что не обделен вниманием девушек. После этого Андрей Махалов признался, что ради него в Россию приехала его поклонница из Сербии. Перед гостями выступила Радмила Караклаич.

«Мы так гордимся им! Как я сказала, я так хотела бы, чтобы мой маленький внук, которому 4 года, был похожий на Милоша. Почему мы так все его любим? Не только из-за красоты, а потому что он хоть и популярный, но все-таки скромный и воспитанный, хороший парень!», — рассказала артистка.

Радмила посмотрела фильм «Холом», который в Сербии вышел под названием «Слуга». Она призналась, что благодаря Биковичу современные российские фильмы стали популярны в Балканских странах.

После этого Малахов напомнил, что Караклаич тоже была популярна в России. Многие помнят песню «Маленький кораблик» в ее исполнении на концерте в 1986 году.

Светлана Дружинина с ним согласилась.

«Она была потрясающая звезда, приехавшая сюда из Сербии, обворожительная, пластичная, такая Алла Пугачева, сербская Алла Пугачева. В нее были влюблены все молодые люди», — заявила Дружинина.

Гости в студии вспомнили, что в 70-х Радмила выступала на «Огоньках». Тут же Наталья Селезнева рассказала, что пела песню артистки «Ярмарка» в кабачке из «13 стульев».