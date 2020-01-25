«Не узнать»: Пугачева в замшевой косухе повеселилась в ресторане с Буйновым

Примадонна решила отпраздновать Новый год по китайскому календарю, пока ее муж проводит время в Новой Зеландии.

Алла Пугачева привыкла к шуткам про разницу в возрасте с Максимом Галкиным. Она и сама любит поиронизировать на эту тему. На днях шоумен уехал в Новую Зеландию. Там он намерен не только отдохнуть, но и дать несколько концертов. Пока шоумен на гастролях, Примадонна решила не сидеть дома с детьми. 25 января она отправилась гулять с друзьями и заглянула в китайский ресторан.

На снимке, которым Алла Борисовна поделилась в соцсети, она позирует в белой блузке и галстуке, а также в замшевой косухе оливкового цвета. Она кокетливо поправляет прическу, приоткрыв рот. У певицы выразительный взгляд благодаря яркому макияжу. К слову, Буйнова она развеселила своим кривляниями на камеру. Он смеется, сидя рядом с Примадонной.

«Гуляем с друзьями по-китайски. С Новым годом!» — написала артистка.

Похоже, что Игорь Николаев тоже был не прочь погулять с Пугачевой, но он проводит время в США со своими дочерьми.

«Ух ты! Классно вам!», — написал певец. А вот некоторые поклонники в очередной раз отметили, что Алла Борисовна постройнела и стала неузнаваема.

«На Аллу не похожа совсем», «Алла! Все милее, все краше и молодее», «Вылитая Аллегрова», «Не узнать — красавица», «Словно девочка», «Очень замечательно выглядите, Алла Борисовна!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Пугачева блеснула на празднике в честь юбилея Николаева. Тогда она подчеркнула талию юбкой с поясом. Многие поклонники были удивлены тем, как преобразилась артистка.

К слову, Галкин тоже не скучает на другом континенте. Он успел побывать в гостях у парикмахера Игоря Черненко, который год назад переехал из Ростова-на-Дону жить с женой и детьми в Новую Зеландию.