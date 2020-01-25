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«Роль отца, мужа и сына — главные»: Харатьян отказался от карьерных амбиций ради семьи

Прославленный актер признался, что и так сыграл много ролей за свою жизнь.

«Роль отца, мужа и сына — главные»: Харатьян отказался от карьерных амбиций ради семьи
Дмитрий Харатьян/Фото: Борис Кудрявов/КП

Недавно отметивший юбилей Дмитрий Харатьян отказался от карьерных амбиций ради более жизненных ролей. 21 января заслуженному артисту РФ исполнилось 60 лет. В интервью петербургским журналистам Харатьян честно признался: помимо участия в «Гардемаринах», ролей у него больше нет.

Однако сам Дмитрий не расстроен и иллюзий на тему возможных сценариев уже не питает. Он отметил, что сейчас у него нет мечты о какой-то конкретной роли, ведь за его большую жизнь он и так сыграл немало. Главным же своим амплуа он считает роли семейные.

«Роли отца, мужа и сына — это самые главные роли в жизни человека. А роли, которые я играю в кино или в театре, — это профессия, это часть, только часть моей жизни. Поэтому у меня нет никаких актерских амбиций именно в плане какого-то произведения или роли, которую я хотел бы сыграть», — пояснил он порталу 78.ru.

Дмитрий подметил – он очень ценит время, проведенное со своей семьей. После дня рождения Харатьян не стал устраивать крупных посиделок и поспешил в Москву, к близким. Отвечая же на вопрос, в чем секрет его неувядающей красоты, Дмитрий предпочел отшутиться.

«Это оптический обман!», — заявил он.

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Гардемариныдень рождения ХаратьянаДмитрий ХаратьянХаратьян новости
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«Роль отца, мужа и сына — главные»: Харатьян отказался от карьерных амбиций ради семьи
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