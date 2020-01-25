«Выглядит превосходно»: 35-летний Петр Дранга опубликовал фото с мамой

35-летний аккордеонист Петр Дранга показал молодую маму. Музыкант практически не афиширует личную жизнь, однако в день рождения родительницы обнародовал семейный снимок – женщина отмечала праздник 24 января.

Поздравить ученицу аккордеониста Юрия Дранги приехали также сестры Петра вместе с детьми. Снимок с семейных посиделок получился у Петра очень домашним и максимально уютным – все на нем выглядят счастливыми.

«С днем рождения, мама!», — кратко поздравил сын Елену Кирилловну.

Фолловеры Петра не смогли не отметить превосходный внешний вид именинницы. Люди стали писать, что Дранга вовсе не похожа на мать аккордеониста и ее с легкостью можно принять за третью сестру музыканта.

Другие подчеркнули схожесть Петра с мамой. «Маму вашу с днем рождения! Спасибо ей за такого потрясающего сына», «Сибирского здоровья, счастья и любви», «Мама выглядит превосходно, как девочка!», — откликнулись они.

Свои наилучшие пожелания также передали актер Евгений Миронов и экс-участница «Дома-2» Солнце.