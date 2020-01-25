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«С твоим днем и «Золотым орлом»: Бурунов поздравил Петрова видеокомпроматом

Александр и Сергей тесно общаются и вне съемочной площадки «Полицейского с Рублевки».

«С твоим днем и «Золотым орлом»: Бурунов поздравил Петрова видеокомпроматом
Александр Петров и Сергей Бурунов/Фото: https://www.instagram.com/p/BtHOw2CHeHz/

Коллега по сериалу «Полицейский с Рублевки» и по совместительству близкий друг Сергей Бурунов поздравил Александра Петрова с днем рождения и с получением «Золотого орла».

Напомним, 25 января один из самых востребованных актеров российского кинематографа отмечает 31-летие. Накануне Александр получил, пожалуй, один из самых важных для себя подарков – статуэтку и признание за лучшую мужскую роль в фильме «Текст».

Во время торжественной речи Александр не забыл упомянуть и своего друга, пошутив, что бесконечно готов говорить про коллегу – Александра Паля. «Спасибо, что не про Бурунова», — с улыбкой произнес он.

Пройти мимо столь знаменательной даты Сергей не мог. Он посвятил Петрову пост в Instagram, в котором совместил поздравления с двумя событиями в одно.

«Саша, поздравляю с днем рождения! И с «Золотым орлом». Но с твоим днем больше», — написал Бурунов.

К поздравлению актер приложил забавный ролик, в котором дурачится вместе с Петровым в забавной обстановке. Для антуража артист даже надел красные кеды, которые не могли остаться незамеченными фолловерами.

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Александр ПетровАлександр Петров последние новостиЗолотой орелМилославская и ПетровПолицейский с РублевкиСергей Бурунов
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«С твоим днем и «Золотым орлом»: Бурунов поздравил Петрова видеокомпроматом
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