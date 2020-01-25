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Звезда «Полицейского с Рублевки» лечился в клинике от стресса

Сергей Бурунов на некоторое время исчез из интернет-пространства.

Звезда «Полицейского с Рублевки» лечился в клинике от стресса
Сергей Бурунов/Фото: https://www.instagram.com/p/B7tGlSqiYMQ/

Актер «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов оказался в больнице из-за нервного перенапряжения. Поклонники востребованного артиста подняли панику, ведь обычно достаточно активный в соцсетях Сергей перестал выходить на связь и выкладывать в Instagram посты. Чуть позже Бурунов объявился и объяснил – в последних числах декабря он оказался в клинике, в которой лечил стресс.

«Почему я так давно не писал? А я оздоравливался! В том числе мозгом и головой. Уходил в информационный детокс. И не только информационный. Сейчас я полностью перезагрузился, набрался сил! Я даже спать стал нормально, а ведь до этого у меня из-за напряженного графика и ночных смен были проблемы со сном», — рассказал актер.

Бурунов подчеркнул – он в буквальном смысле прошел «техосмотр» организма и теперь знает о своих проблемах все. Актер пошутил – после перезагрузки он буквально готов лететь хоть на Марс.

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Бурунов новостиПолицейский с РублевкиСергей Бурунов
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Звезда «Полицейского с Рублевки» лечился в клинике от стресса
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