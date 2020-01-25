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«Как с обложки»: Глюкоза поделилась редким фото с красавцем-мужем

Артистка поздравила своего возлюбленного с днем рождения.

«Как с обложки»: Глюкоза поделилась редким фото с красавцем-мужем
Глюкоза. фото: globallookpress.com/

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, с начала карьеры почти не изменилась. Она в свои 33 года выглядит так же, как и в юности. Девушка обладает стройными ногами, точеной талией и обаятельной улыбкой. В этом году новогодние каникулы певица решила провести на Мальдивах. Там компанию ей составила Ксения Собчак. Первое время светская львица не решалась позировать с артисткой в купальнике на одном пляже, но потом рискнула на такой шаг.

Но также Глюкоза проводит время со своим мужем Александром. Влюбленные редко публикуют совместные фото, что порождает слухи о проблемах в их отношении время от времени. Однако 25 января в соцсети певица разместила красочное фото с супругом с отдыха. В кадре она позирует в черном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру, а рядом стоит ее возлюбленный в одних плавках, демонстрируя кубики пресса.

«С днем рождения, моя любовь! Ты — подарок судьбы. Люблю, твоя Муся», — поздравила супруга Наталья.

«Спасибо, родная!», — ответил ей Александр. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям, правда, не все узнали мужа звезды. Некоторые приняли мужчину за ее папу.

«Это папа ее? Почему Муся?», «Нормальная ориентация у него?», «Отец?, — стали писать пользователи Сети. А вот преданные фанаты отметили, что они гармоничная пара. «Как с обложки», «Красавчики», «Ой ой ой поджарый мужчина, какая редкость в России», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Глюкоза состоит в браке с бизнесменом уже длительное время. У них подрастают две дочери: 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. Своих наследниц пара оберегает от общественности. Они делятся снимками с ними только по особым случаям.

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«Как с обложки»: Глюкоза поделилась редким фото с красавцем-мужем
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