СМИ: актера «Союза спасения» Павла Прилучного разыскивают за долги

32-летнего актера «Союза спасения» Павла Прилучного разыскивают за долги, выяснили журналисты. По слухам, популярный артист и отец двоих детей задолжал налоговой службе около 120 тысяч рублей. Большую часть озвученной суммы, а именно 84 тысячи, якобы составляет транспортный налог, остальные 36 тысяч выпадают на имущественные и земельные налоги.

Mash отмечает, что пообщаться с актером хотят сотрудники сразу трех территориальных налоговых служб –московской, подмосковной и новосибирской. СМИ предполагают – большая задолженность накопилась у Павла из-за напряженного графика съемок: сейчас, по неподтвержденной пока информации, Павел ведет переговоры о еще трех ролях, недавно же Прилучный появился в отечественном фильме «Союз спасения» и сыграл там Павла Пестеля. Картина вызвал неоднозначные отзывы у кинокритиков: ленту хвалили за достойный видеоряд, но ругали за исторические неточности.

Сам Прилучный, отметим, факт наличия задолженности пока не подтвердил и не опроверг.