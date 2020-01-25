«Все еще любит»: экстрасенс Дарья Миронова назвала жену причиной хандры рыжего «Иванушки»

Ясновидящая и участница «Битвы экстрасенсов» дарья Миронова назвала бывшую жену главной причиной психологических проблем рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова. В последнее время фанаты исполнителя отмечают – он стал выглядеть ощутимо хуже: одутловатое, небритое лицо, лишние килограммы. Поклонники бьют тревогу, предполагая, что Григорьеву-Аполлонову требуется помощь.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Миронова рассказала, что артист все еще не смог отпустить бывшую супругу – Марию. Недавно она вновь вышла замуж и родила ребенка, что психологически покоробило певца.

«Он до сих пор серьезно переживает. Она нанесла ему глубокую психологическую травму, потому что бросила его с двумя детьми, родила от другого мужчины еще одного ребенка. Для него это реальное потрясение и предательство. Потому что он любил свою жену и до сих пор ее любит», — рассказала она.

Что же касается другой женщины в жизни Аполлонова – продюсера Леси Сазыкиной, то Миронова уверена – совместной семьи у мужчины и женщины не будет, хоть Сазыкина и любит Андрея. Ребенок же, который Леся приписывает музыканту, на самом деле не его, а от бывшего мужа.

«Музыкальный продюсер Леся Сазыкина, которая утверждает, что ее ребенок родился от Андрея Григорьева-Апполонова, на самом деле имеет с ним довольно долгие и серьезные отношения, но любовь с ее стороны невзаимная. Григорьев-Апполонов относится к ней нежно, трепетно, но по-дружески, у него нет к ней чувственности и любви. Как пару и женщину для семьи он ее никогда не рассматривал», — поделилась соображениями Дарья.

Миронова предсказала Сазыкиной и Аполлонову дружеский интим, однако подчеркнула – будущего у пары все же нет.