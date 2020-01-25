Давида Манукяна сравнили с бывшим молодым человеком Бузовой

26-летнего возлюбленного Ольги Бузовой сравнили с прошлой любовью телеведущей – Денисом Лебедевым. Внимательные пользователи социальных сетей отметили, что у Ольги существует определенный типаж мужчин, которому она следует на протяжении нескольких лет.

Так, некоторые заявили, что и у Манукяна, и у Лебедева острые черты лица, что делает их визуально схожими. Другие иронично обратили внимание на достаточно крупный нос и однозначное выражение лица. Еще больше схожести Давиду добавила смена цвета волос – после того, как Манукян частично покрасил шевелюру в блонд, общих пунктов с Лебедевым стало больше на один.

«Давид на фоне Дениса просто красавчик», «Равны как на подбор», «Это доказывает, что у Ольги любовь действительно к Давиду есть, раз попадает под вкус», «Решила не давать своим будущим детям вообще никакого шанса», — иронично высказывались фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто схожести не углядел. Люди заявили, что Давид и Денис абсолютно разные, а схожесть просто притянута за уши.

«Общая у них, разве что, буква Д в начале имени», «Вкус, конечно, специфичный, но похожего очень мало», «Почему бы просто не перестать обсуждать чужую личную жизнь?», — сошлись оппоненты первой стороны во мнениях.

Тем временем, в скором времени Ольга и Давид намерены вернуться в Москву из Таиланда. Бузова призналась, что искренне не хочет покидать райское место, однако мысленно она уже приготовилась к работе