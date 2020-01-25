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Газманов едва не расстался с женой после ее отказа выйти за него

Супруга музыканта с грустью вспоминает этот эпизод совместной жизни.

Газманов едва не расстался с женой после ее отказа выйти за него
Семья Олега Газманова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6m7iaoDn5n/

Олег Газманов едва не расстался с супругой Мариной после отказа выйти за него замуж. Воспоминаниями о не самом простом эпизоде из совместной жизни Марина поделилась со своими фолловерами. Она рассказала, что перед тем, как узаконить отношения, вместе с Олегом они шесть лет жили в гражданском браке. Марину тогда все устраивало. Когда же Газманов пришел к возлюбленной с предложением руки и сердца, та внезапно ему отказала.

«Я заартачилась и не согласилась! И так все было хорошо, зачем что-то менять, не буди лихо, пока тихо, а Олег обиделся сильно и выплеснул чувства в песню! Принес мне записанный вариант произведения, говорит: или поженимся, или вот тебе последний подарок!» – рассказала она.

Марина вспомнила, что по итогу сдалась и ответила согласием. Спустя несколько лет на свет появился первый ребенок пары – дочь Марианна. Отметим, что у Газманова достаточно большая семья – помимо дочери Олег воспитал двоих сыновей – Родиона и Филиппа. Родион вслед за отцом выбрал карьеру артиста, Филипп предпочел модельный бизнес.

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Газманов едва не расстался с женой после ее отказа выйти за него
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