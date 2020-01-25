«Какие же это проститутки? Это памятники культуры!»: Рената Литвинова о жизни в Париже

Актриса улетела во Францию и опубликовала фото, где одета только в черный купальник и красные туфли.

53-летняя российская актриса Рената Литвинова – одна из тех удивительных женщин, которые как будто не стареют. Чувственная и элегантная звезда кинокартины «Богиня: как я полюбила» и в жизни воплощает собой образ героини фильма.

На днях Литвинова улетела в Париж, где живет ее дочь Ульяна Добровская. В своем Инстаграм актриса опубликовала фотографию, где стоит на залитом солнцем балконе, одетая в стильный черный купальник. Изящный образ дополняют красные туфли, берет на волосах, ожерелье из жемчуга, темные очки и привычная яркая помада на губах.

«Я, например, люблю предельно закрытые купальники и загораю исключительно в тени – в моем возрасте», – подписала публикацию Рената и сопроводила последнюю фразу смайликом.

Подписчики восхитились женственным образом своего кумира и засыпали артистку комплиментами.

«Шикарное чувство стиля!», «Вы – дамочка без возраста», «Богиня!», «Эталон женской красоты», «Рената, вы бесподобны!» – пишут восторженные поклонники.

В своем интервью изданию Tatler Литвинова рассказала, что она обожает Париж с его шармом и парадоксами. Окна квартиры, в которой живут мама с дочкой, выходят на оживленный бульвар Бон-Нувель. А недалеко находится улица Сен-Дени, известная своими развеселыми кварталами с девушками легкого поведения.

«Они мне говорят: «Здесь же кругом проститутки!» Какие же это проститутки? Это памятники культуры! Некоторые работают лет по тридцать, ответственные, всегда в образе! Когда мы сегодня с Ульяной бежали кросс перед съемкой, то видели их уже в полной экипировке. Даже ранним утром они в кружевах, при декольте и гриме. Каждая такая дама — как героиня фильма, который я еще не сняла, но сниму», – со свойственным ей воодушевлением пообещала Рената Литвинова.

Недавно мы писали, что легендарную актрису прямо в день рождения сбила машина. Звезда отделалась синяками и ушибами, а незадачливой девушке, бывшей за рулем, только и сказала: «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения».