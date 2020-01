«Она начала щекотать мою спину»: Джессика Симпсон вспомнила личную детскую трагедию

Звезда нулевых Джессика Симпсон, прославившаяся благодаря хитам I Wanna Love You Forever и With you, написала книгу о своей жизни. В мемуарах певица призналась, что в возрасте шести лет подверглась сексуальному насилию со стороны девушки.

«Однажды я делила постель с дочерью друга семьи. Она начала щекотать мою спину, а затем начала делать ужасно неприятные вещи. Я застыла от страха, мне казалось, что это моя вина. Но на самом деле я была жертвой», — написала о травмирующем событии Джессика. Она смогла рассказать об этом случае только, когда ей исполнилось 12.

«Мы ехали на машине, когда я сказала о том, что случилось той ночью. Мама хлопнула отца по руке и крикнула: «Я же говорила тебе, что что-то происходит». Папа не спускал глаз с дороги и ничего не говорил. Мы больше никогда не бывали в доме тех друзей моих родителей, но мы также и не обсуждали то, в чем я призналась», — вспоминает Симпсон.

По словам актрисы, это происшествие сказалось на всей ее дальнейшей жизни. Пережитая травма постоянно давала о себе знать. Повзрослев, Джессика Симпсон начала злоупотреблять алкоголем и подсела на наркотики. «Я просто убивала себя выпивкой и таблетками», — признается в книге 39-летняя селебрити.

«Когда я наконец поняла, что мне нужна помощь, это было похоже на то, как маленькая девочка находит свое призвание в жизни. Осознав направление, мне оставалось только идти вперед без страха. Честность с самим собой — это трудно, но это самое ценное, что у нас есть. Преодолевать свои страхи — прекрасно», — говорит теперь артистка, которая окончательно завязала с алкоголем в 2017 году.

В 2010 году певица встретила любимого мужчину — Эрика Джонсона. Пара поженилась в 2014 году и сейчас воспитывает троих детей — семилетнюю дочь Максвелл, шестилетнего сына Эйс и десятимесячную девочку Берди.

Вместе с книгой Джессика Симпсон выпустила шесть новых песен, в которых рассказывает свою непростую историю.

«Я надеюсь, что мой опыт поможет другим людям понять, что они не одиноки. Это было мое долгое, трудное, эмоциональное путешествие, через которое я смогла пройти, приняв себя и став счастливой. Я трансформировала свою боль в радость и самореализацию. Надеюсь, мой опыт будет для вас вдохновляющим», — рассказала актриса изданию People.