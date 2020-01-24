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«Дайте теплоты»: Брежнева в пижамном костюме отметилась в пляжной фотосъемке

37-летняя певица заверила, что в холода ей нравится согреваться теплыми снимками, которые напоминают ей о лете.

«Дайте теплоты»: Брежнева в пижамном костюме отметилась в пляжной фотосъемке
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

Свои январские каникулы Вера Брежнева провела вместе с возлюбленным, музыкальным продюсером Константином Меладзе, и десятилетней дочкой Сарой в Италии на горнолыжном курорте. При этом экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила, что в холодную и снежную погоду она согревается теплыми снимками, которые напоминают ей о лете.

На личной страничке в Instagram певица поделилась пляжным кадром, отметившись на импровизированной фотосессии в пижамном костюме небесно-голубого оттенка.

Возлюбленная Константина Меладзе поддержала тренд на монохром, выбрав однотонный наряд. Свой образ Вера дополнила солнцезащитными очками в модной пластиковой оправе.

«Холодно… Кто чем согревается?! Я теплыми фото!! Кто меня сегодня увидит, обнимайте, дайте теплоты!» — обратилась к поклонникам Брежнева.

Не так давно певица попробовала себя в новом амплуа — стендап-комика. Артистка выступила на сцене Comedy Club, заверив, что она устала от стереотипа секс-символа. Вера уточнила, что окружающие принимают ее за диву, не обращая внимания на то обстоятельство, что творчество, съемки в клипах и кино никак не соотносятся с ее обычной жизнью. Брежнева напомнила, что уже давно позиционирует себя замужней женщиной. Певица сыграла свадьбу с Константином Меладзе еще в 2015 году. Кроме того, знаменитость воспитывает двоих детей: 18-летнюю дочку Соню и десятилетнюю Сару.

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«Дайте теплоты»: Брежнева в пижамном костюме отметилась в пляжной фотосъемке
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