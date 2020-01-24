«Нам, женщинам, промыли мозги»: Водянова рассказала о половом неравенстве модному журналу

Российская модель и филантроп Наталья Водянова попала на обложку мартовского номера британского светского журнала Tatler. Фотосессия для этой публикации была проведена в Париже, 37-летняя красавица снималась в платья Dior, в перчатках длиной до локтя с обручальным кольцом, которое ей недавно подарил ее избранник Антуан Арно, сын второго по богатству человека на Земле Бернара Арно.

Напомним, красавица жила со своим возлюбленным с 2011 года, родила ему двоих сыновей, но только в 2019-ом он сделал ей официальное предложение руки и сердца. В интервью журналу Наталья сказала, что у нее замечательный мужчина, а она сама любит и любима.

Кроме заботы об особенных детях, Водянова также включилась в борьбу за равенство полов. Она рассказала западным журналистам о том, что запускает информационную кампанию по снятию общественного табу с темы менструаций.

«Нам, женщинам, промыли мозги, чтобы мы думали, что месячные — это нечто позорное, о чем не принято говорить. Никто бы не подумал брать плату за туалетную бумагу и дозаторы мыла в мужских туалетах. Так почему же даже в прогрессивных частях света женщины по-прежнему не имеют свободного доступа к средствам личной гигиены?» — возмутилась модель.

Водянова знает, что ее нередко критикуют за активность в СМИ, но она готова бороться за то, чтобы открыто выражать свои мысли.

«Это сводит меня с ума. Если красивый мужчина пытается говорить и делать серьезные вещи, все пускают на него слюни и говорят, какой он удивительный. Но если симпатичная девушка хочет сделать то же самое, люди закатывают глаза. Девушкам приходится гораздо больше бороться за внимание, чем мужчинам», — выступила она.

Также в интервью Наталья рассказала о своем тяжелом советском детстве и «демонах», которые преследуют ее до сих пор. Номер с ее откровениями выйдет в свет 30 марта.