Смелое перевоплощение: Дженифер Энистон попала на ток-шоу Эллен Дедженерес

Дженифер Энистон все чаще на слуху у журналистов, а последняя ее внезапная встреча с бывшим супругом Брэдом Питтом и тонкий намек на возможное воссоединение звездной пары, и вовсе привели представителей СМИ и поклонников актрисы в экстаз. Чтобы расставить все слухи по местам и отбросить самые безумные, Дженифер посетила известное в Америке ток-шоу Эллен Дедженерес.

Причем начало Энистон выбрала необычное, она пошутила про секреты телеведущей, пока та не пришла. Также она отметила, что люди побаиваются заходить в гримерку Дедженерес, так как там частенько горит одна из «тех самых» свечей Гвинет Пэлтроу. Напомним, актриса решила заняться производством ароматических свечей с запахом своей вагины. Звучит безумно, но первая партия была распродана за несколько минут.

Энистон также удалось немного пообщаться с Селеной Гомес, та призналась, что выросла на сериале «Друзья», впрочем, как и все мы.