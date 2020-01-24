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Вся в сомнениях: Кристина Асмус подвела итоги прошлого года

Актриса высказалась о наболевшем.

Вся в сомнениях: Кристина Асмус подвела итоги прошлого года
Актриса Кристина Асмус. Фото: Инстаграм

Кристина Асмус все же собралась и подвела итоги года, правда сделала она это лишь 24 января, да и не очень позитивным получился пост в ее личном аккаунте в Instagram. Актриса решила скорее высказать все наболевшее, нежели поделиться радостями. Асмус сообщает своим преданным читателям, что за прошлый год она потеряла сразу троих близких людей, которых любила и которым доверяла. Она также пишет, что к людям нужно относиться так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, но не все понимают и соблюдают это простое правило этикета.

Также актриса вспоминает свой недавний пост, в котором она в пух и прах разнесла свою бывшую помощницу, которая в один момент вдруг стала для нее главным врагом. В итоге Кристина интересуется у подписчиков, что же с ней не так и не дождавшись ответа удаляется поедать торт, если верить ее записи.

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Вся в сомнениях: Кристина Асмус подвела итоги прошлого года
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