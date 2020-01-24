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Журналисты наступили на платье Марины Кравец на «Золотом орле»

Выдержка телеведущей помогла ей сохранить хладнокровие.

Журналисты наступили на платье Марины Кравец на «Золотом орле»
Марину Кравец на «Золотом орле» ожидала неприятность. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вечером 24 января в Москве прошла церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Одной из первых звезд на мероприятие явилась обворожительная телеведущая Марина Квавец. Звезда Comedy Club пришла в элегантном черном платье в пол с открытой спиной, украсив себя жемчужным колье.

35-летняя женщина была неотразима, но еще до начала церемонии с ней произошел казус. Когда красавица подошла к прессе один из фотографов отдавил его подол платья, пробегая мимо. Об этом сообщил корреспондент Teleprogramma.pro, работавший на месте события.

Марина Кравец
Марина Кравец поправляет платье после того, как ощутила, что по нему потоптались. Фото: Арам Тер-Газарян

Отдадим должное, Кравец не потеряла самообладания. Заметив неприятность, она лишь отдернула платье и пошла дальше с гордым видом.

Напомним, Марина дважды пыталась устроить личное счастье скандальной певицы Ольги Бузовой. В 2018 году она вела шоу «Замуж за Бузову», а в 2019 — шоу «План Б». В итоге эпатажная артистка сама нашла себе возлюбленного и сейчас не может с ним намиловаться.

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"Золотой орел"казускинопремия Золотой орелМарина Кравецплатьеэффектное платье
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Журналисты наступили на платье Марины Кравец на «Золотом орле»
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