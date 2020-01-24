Журналисты наступили на платье Марины Кравец на «Золотом орле»

Вечером 24 января в Москве прошла церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Одной из первых звезд на мероприятие явилась обворожительная телеведущая Марина Квавец. Звезда Comedy Club пришла в элегантном черном платье в пол с открытой спиной, украсив себя жемчужным колье.

35-летняя женщина была неотразима, но еще до начала церемонии с ней произошел казус. Когда красавица подошла к прессе один из фотографов отдавил его подол платья, пробегая мимо. Об этом сообщил корреспондент Teleprogramma.pro, работавший на месте события.

Отдадим должное, Кравец не потеряла самообладания. Заметив неприятность, она лишь отдернула платье и пошла дальше с гордым видом.

Напомним, Марина дважды пыталась устроить личное счастье скандальной певицы Ольги Бузовой. В 2018 году она вела шоу «Замуж за Бузову», а в 2019 — шоу «План Б». В итоге эпатажная артистка сама нашла себе возлюбленного и сейчас не может с ним намиловаться.