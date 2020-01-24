Юлия Зиверт пообещала выпустить новые песни в феврале

Исполнительница хитов Life и Credo 29-летняя Юлия Зиверт более известна под псевдонимом Zivert. Певица ведет популярный инстаграм с миллионом подписчиков и любит делиться с ними своими мыслями. В новом посте Юлия опубликовала фотографию себя в купальнике на берегу моря и несколько кадров природы. Под серией снимков девушка написала длинный философско-лиричный текст о том, как прекрасно жить не спеша, отдаваясь чувствам настоящих моментов.

«Обнуляться. Часами говорить с луной, но совсем не хотеть говорить с кем-то по телефону. Смотреть, как огромные ветви пальм танцуют от сильных порывов ветра в такт гитарного перебора, искристый звук которого, выходит прямо из под пальцев длинноволосого музыканта с Барбадоса. Кататься на велике медленнее, чем ходить. Слушать вечерами как поют другие и, кайфуя в роли зрителя, чувствовать будто ты им как бы притворяешься. Засыпая, смотреть не телик, а на любимую развевающуюся, кремовую тюль и отключаться от этого опьяняющего свежего воздуха без единой мысли в голове. Постоянно летать над океаном во сне и просыпаясь за час до рассвета, вспоминать как говорят «летаешь во сне, значит растешь», идти к зеркалу, чистить зубы и понимать, что вширь, хихикать», — поделилась певица чувствами, возникающими у нее на морском побережье.

В комментариях поклонники восхитились красивыми образами, которые нарисовала Зиверт. И не упустили случая спросить, когда выйдет новая песня.

«Придумала песню?» — спросил один из подписчиков.

«Да) и не одну», — со смайликом ответила ему певица и уточнила, что премьера новых синглов будет в феврале.

Зиверт редко выкладывает откровенные фотографии, но недавно показала фанатам свои татуировки. Оказалось, что возле ключицы у Юлии вытатуировано слово «Спасибо», которое она считает самым важным в русском языке.