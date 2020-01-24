ЗВЕЗДЫ

Юлия Зиверт пообещала выпустить новые песни в феврале

Певица написала философский пост в «Инстаграм» с призывом обнуляться.

Юлия Зиверт пообещала выпустить новые песни в феврале
Певица Юлия Зиверт. Фото: Инстаграм

Исполнительница хитов Life и Credo 29-летняя Юлия Зиверт более известна под псевдонимом Zivert. Певица ведет популярный инстаграм с миллионом подписчиков и любит делиться с ними своими мыслями. В новом посте Юлия опубликовала фотографию себя в купальнике на берегу моря и несколько кадров природы. Под серией снимков девушка написала длинный философско-лиричный текст о том, как прекрасно жить не спеша, отдаваясь чувствам настоящих моментов.

«Обнуляться. Часами говорить с луной, но совсем не хотеть говорить с кем-то по телефону. Смотреть, как огромные ветви пальм танцуют от сильных порывов ветра в такт гитарного перебора, искристый звук которого, выходит прямо из под пальцев длинноволосого музыканта с Барбадоса. Кататься на велике медленнее, чем ходить. Слушать вечерами как поют другие и, кайфуя в роли зрителя, чувствовать будто ты им как бы притворяешься. Засыпая, смотреть не телик, а на любимую развевающуюся, кремовую тюль и отключаться от этого опьяняющего свежего воздуха без единой мысли в голове. Постоянно летать над океаном во сне и просыпаясь за час до рассвета, вспоминать как говорят «летаешь во сне, значит растешь», идти к зеркалу, чистить зубы и понимать, что вширь, хихикать»,  поделилась певица чувствами, возникающими у нее на морском побережье.

В комментариях поклонники восхитились красивыми образами, которые нарисовала Зиверт. И не упустили случая спросить, когда выйдет новая песня.

«Придумала песню?» — спросил один из подписчиков.

«Да) и не одну», — со смайликом ответила ему певица и уточнила, что премьера новых синглов будет в феврале.

Зиверт редко выкладывает откровенные фотографии, но недавно показала фанатам свои татуировки. Оказалось, что возле ключицы у Юлии вытатуировано слово «Спасибо», которое она считает самым важным в русском языке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ZivertНовости googleновости звёздшоубизнесЮлия Зиверт
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Зиверт пообещала выпустить новые песни в феврале
Интересно?
Поделись с друзьями: