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«Бей своих»: Миро обвинила королеву Елизавету в предательстве Гарри

Вместе с королевским титулом некогда герцог Сассекский лишился и возможности носить военную форму.

«Бей своих»: Миро обвинила королеву Елизавету в предательстве Гарри
Королева Елизавета. Фото: globallookpress

Лена Миро возмутилась предвзятым отношением королевы Елизаветы к внуку – принцу Гарри. Уже какой день подряд имя герцога Сассекского и его супруги не сходит с главных страниц порталов и газет. Очередным поводом для обсуждений стало лишение Гарри и Меган королевского статуса.

Миро, в свою очередь, поспешила подметить, что вместе с чином Гарри лишился и возможности носить военную форму. Блогер заявила, что наглядно видит в этом жесте от королевы обесчестивание собственного внука, который всего лишь пожелал финансовой и правовой независимости.

«Не кажется ли вам, что это — перебор? Елизавета Георгиевна считает, что нет. Бей своих, чтобы чужие боялись. Погоны срывали в исключительных случаях. Предательство. Трусость в бою. Измена. Кого предал Гарри? Он всего лишь отказался от денег семьи и исполнения обязанностей члена семьи. А военную форма он заслужил, участвуя в боевых действиях в Афганистане», — констатировала Миро.

Пытаясь найти причину столь жесткого решения, Миро предположила, что причина проста как пять копеек – деньги. По словам Лены, королевская семья испугалась, что британцы поймут – Елизавета и ее родственники спокойно могут прожить без налогов, а значит, все остальные лишатся дотаций. В таком случае, убеждена Миро, выбирая из двух зол, королева пожертвовала «меньшей» — собственным родственником.

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«Бей своих»: Миро обвинила королеву Елизавету в предательстве Гарри
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