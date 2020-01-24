«К человеку нужен подход»: Костенко высказалась о жизни с Тарасовым

Модель Анастасия Костенко ответила на вопросы подписчиков своей страницы в соцсети. Совсем скоро она станет мамой во второй раз и, в первую очередь, пользователей интересовало, как протекает беременность и с какими сложностями сталкивается девушка.

Оказалось, что ожидание дается легко, домочадцы стараются облегчить жизнь Анастасии и всячески ей помогают. За это девушка особенно признательна своему мужу бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

Кстати, тема взаимоотношений супругов и отношении Анастасии к спортивной карьере мужа тоже очень волнует подписчиков.

«Насколько сложно быть женой футболиста? Нужен ли к мужчине-спортсмену какой-то особый подход во взаимоотношениях?» — поинтересовалась поклонница.

Универсального рецепта нет, резюмирует Анастасия. Все зависит от конкретного человека.

«До знакомства с Димой у меня, как и большинства в нашей стране, было примитивное мнение о спортсменах. Это здорово, что о человеке можно судить, исходя из личного общения с ним и лишний раз убедиться, насколько обманчив навязанный обществу образ. К каждому дорогому человеку нужен подход. Мне кажется, что сложно быть женой моряка», — заключает Костенко.

Она признается, что очень хорошо чувствует мужа и все его травмы пропускает через себя. А вот желания отговорить Дмитрия от занятий спортом и увлечь в другую сферу у Анастасии никогда не было.

«Еще до знакомства со мной, с ранних лет, Дима был и остается футболистом. Очень важно оказывать поддержку любимому человеку и развиваться в отношениях. Другой момент, чтобы это было не во вред семье», — цитирует 5-tv.ru слова модели.