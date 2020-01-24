«У него нет проблем с этим»: психолог о фотографиях Тимати и Решетовой, где они якобы одного роста

Возлюбленная рэпера отказывается признавать, что она сантиметров на десять выше отца своего ребенка.

Модель Анастасия Волконская-Решетова опубликовала в Инстаграм серию фотографий с певцом Тимати. На романтических снимках пара наслаждается отдыхом вдвоем или со своим новорожденным сыном Ратмиром. Подписчики отметили, что на фото партнеры одного роста, хотя известно, что рост Решетовой – около 180 см, а Тимати – 169 см.

«Тимати стесняется своего роста? Всегда фотографируется, как будто наравне с вами», — написала одна из подписчиц.

«Потому что мы и есть почти наравне», — ответила возлюбленная рэпера.

Эта фраза собрала множество комментариев, где пользователи иронизируют над моделью, которая отказывается замечать разницу не менее десяти сантиметров.

Мы попросили прокомментировать ситуацию психолога Анну Завгородневу. По словам специалиста, если мужчина выбирает женщину выше себя, это может говорить как раз об отсутствии комплексов.

«Тимати встречается и заводит детей с девушками, которые выше него. То есть у него как раз нет проблем с разницей в росте. Вот если бы он носил каблуки и был в этом замечен – это другое дело», — рассказала Завгороднева порталу Teleprogramma.pro.

Также психолог предположила, что выбор таких ракурсов может быть попыткой избежать насмешек от хейтеров.

«Тимати, много лет работающий в шоу-бизнесе, может прекрасно понимать, какие ракурсы выгодны ему и его жене. Учитывая мнение и предвзятость большинства людей, он понимает, что проще делать фотографии, где они одного роста. Чем работать с отзывами публики и отвечать, зачем он выбрал себе каланчу, а сам «шпендик» какой-то. Интернет найдет к чему придраться. Возможно, это попытка минимизировать хейт», — считает Завгороднева.

К слову, первая жена рэпера Алена Шишкова также выше Тимати. Рост девушки – 176 сантиметров.

Комментаторы публикации предположили, что это сама Настя Решетова стесняется невысокого бойфренда, потому и на фото рядом с ним всегда находится в полусогнутом положении. Некоторые юзеры даже пожалели длинноногую девушку, которой приходится сгибаться, что угодить мужчине.

Напомним, 23 января избраннице 36-летнего Тимати исполнилось 24 года. Поклонники заметили, что после рождения сына Ратмира модель стала чаще показываться в домашнем виде, а не в гламурных нарядах.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева — психолог, образование высшее, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, стаж работы 12 лет, руководитель психологического центра, помогает взрослым и подросткам от 12 лет.