«Это дорогого стоит»: Агутин произнес тост на вечеринке 60-летнего Николаева

51-летний Леонид Агутин вместе с возлюбленной Анжеликой Варум отметился на вечеринке по случаю дня рождения Игоря Николаева. Свое 60-летие композитор отпраздновал еще 17 января. Муж Юлии Проскуряковой устроил праздник в одном из столичных ресторанов, пригласив на банкет Аллу Пугачеву с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, Стаса Михайлова, Владимира Преснякова-младшего и его возлюбленную Наталью Подольскую, певицу Валерию, Иосифа Пригожина и многих других. На вечеринке по случаю дня рождения сына появилась и 81-летняя мама композитора Светлана Митрофановна.

По приезде в Штаты Игорь Николаев организовал банкет в Майами для тех друзей, которые не смогли побывать на его вечеринке в Москве. Поздравить именинника с юбилеем пришли Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Компанию четырехлетней дочке композитора — Веронике — составили дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова — дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

Леонид Агутин произнес тост в честь юбиляра, заявив, что у собравшихся уже не будет таких друзей, с которыми они знакомы больше 30-ти лет.