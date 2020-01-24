ЗВЕЗДЫ

«Это дорогого стоит»: Агутин произнес тост на вечеринке 60-летнего Николаева

Композитор устроил праздник для близких друзей по случаю своего юбилея.

«Это дорогого стоит»: Агутин произнес тост на вечеринке 60-летнего Николаева
Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Globallookpress.com)

51-летний Леонид Агутин вместе с возлюбленной Анжеликой Варум отметился на вечеринке по случаю дня рождения Игоря Николаева. Свое 60-летие композитор отпраздновал еще 17 января. Муж Юлии Проскуряковой устроил праздник в одном из столичных ресторанов, пригласив на банкет Аллу Пугачеву с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, Стаса Михайлова, Владимира Преснякова-младшего и его возлюбленную Наталью Подольскую, певицу Валерию, Иосифа Пригожина и многих других. На вечеринке по случаю дня рождения сына появилась и 81-летняя мама композитора Светлана Митрофановна.

По приезде в Штаты Игорь Николаев организовал банкет в Майами для тех друзей, которые не смогли побывать на его вечеринке в Москве. Поздравить именинника с юбилеем пришли Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Компанию четырехлетней дочке композитора — Веронике — составили дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова — дочка Алла-Виктория и сын Мартин.

Леонид Агутин произнес тост в честь юбиляра, заявив, что у собравшихся уже не будет таких друзей, с которыми они знакомы больше 30-ти лет.

«Это дорогого стоит. У нас такой дружбы уже не будет. Не будет друзей, которых мы знаем столько лет. У нас уже есть люди, нам больше не надо в этом смысле никого искать. Есть те, с кем мы будем идти дальше до конца по жизни. Любить, поздравлять и дарить теплые слова», — отметил певец.

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«Это дорогого стоит»: Агутин произнес тост на вечеринке 60-летнего Николаева
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