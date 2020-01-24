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Живет с отцом: внук Марии Шукшиной может остаться в семье актрисы навсегда

Недавно артистка получила возможность вновь общаться с маленьким Марком.

Живет с отцом: внук Марии Шукшиной может остаться в семье актрисы навсегда
Мария Шукшина/Фото: https://www.instagram.com/p/B4xJBSvIjPY/

Маленький внук Марии Шукшиной может навсегда остаться в семье знаменитой актрисы. Недавно счастливая бабушка получила возможность общаться с маленьким Марком – ребенком старшего сына Макара Касаткина.

Ранее Фрейя, бывшая невеста мужчины, будучи брошенной возлюбленным беременной, заключила с одним из ток-шоу договор, который не предусматривал встречу мальчика с семьей без камер. Недавно действие документа истекло.

Сейчас, как отмечает «Комсомольская правда», Марк с согласия своей матери живет в семье ее бывшего молодого человека. Сама Фрейя пришла к семье Шукшиной и попросила приютить малыша на время. Актриса с радостью согласилась.

Не исключено, что ребенок может остаться с отцом навсегда. Дочь Марии Анна Трегубенко заявила, что ее брат не собирается возвращать малыша и намерен воспитывать сына с новой супругой.

«Я считаю, что это правильно, потому что Макар остепенился. Он уже достойный отец», — резюмировала она.

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Живет с отцом: внук Марии Шукшиной может остаться в семье актрисы навсегда
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