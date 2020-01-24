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Билли Айлиш выпустила еще один клип на песню Everything I Wanted

Одну из главных ролей исполнил ее брат.

Билли Айлиш выпустила еще один клип на песню Everything I Wanted
Билли Айлиш за рулем, кадр из клипа. Источник: YouTube

Всемирно известная и невероятно популярная 18-летняя звезда Билли Айлиш выпустила клип на песню Everything I Wanted.

Стоит отметить, что это уже второй видеоролик на эту композицию, первый был опубликован на YouTube еще в ноябре прошлого года. Чуть ранее исполнительница рассказала, что идея видео пришла к ней после ночного кошмара, в котором Билли прыгнула с моста и всем было безразлично, кроме одного человека. Судя по клипу, этим человеком стал ее брат.

Режиссером и главной актрисой новой работы стала сама Айлиш, а вот вторую роль исполнил тот самый брат исполнительницы, Финнеас О’Коннелл.

Перед началом основного сюжета в видео появляется текст, в котором Билли говорит о том, что ее брат также является ее лучшим другом и что они всегда поддерживают друг друга.

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«everything i wanted»Билли Айлишклип
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Билли Айлиш выпустила еще один клип на песню Everything I Wanted
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