«Я бы побоялась»: Перминова отказалась от бикини-баттла с Глюк’oZой

Близкая подруга 37-летней Веры Брежневой призналась, что не рискнула бы конкурировать с Натальей там, где речь заходит о фотосессии в купальниках.

Елена Перминова сделала комплимент возлюбленной бизнесмена Александра Чистякова. Девушка заявила, что не рискнула бы конкурировать с Глюк’oZой там, где речь заходит о фотосессии в купальниках. Модель отказалась от бикини-баттла с певицей, похвалив Наташу за стройную и подтянутую фигуру.

Ранее в одном из интервью Чистякова-Ионова призналась, что ее муж с пониманием относится к тому, что его избранница время от времени публикует в Instagram снимки в коротких шортах и облегающих фигуру мини-платьях.

Кроме того, знаменитость отреагировала на слухи о разладе с супругом. Певица заверила, что Александр не устраивает ей сцен на почве ревности, прекрасно понимая, что его жена никогда не позволит себе ничего лишнего.

«Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике», — призналась Перминова, обращаясь к певице.

К слову, ни для кого не секрет, что модель близко дружит с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой. Еще до новогодних каникул Елена отложила все дела для того, чтобы посетить вечеринку по случаю презентации косметического бренда возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе. На празднике также была замечена одна из сестер певицы — Виктория. Экс-супруг девушки, шоумен Александр Цекало, обзавелся новой возлюбленной — Дариной Эрвин.