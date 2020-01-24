«Холостяка» Батрутдинова заметили целующимся с женщинами на отдыхе в Таиланде

Еще недавно шоумен искал себе невесту на проекте «План Б».

Поклонники Тимура Батрутдинова засекли 41-летнего комика в компании женщин. «Холостяк» вел себя со спутницами достаточно фривольно, что немало смутило очевидцев происходящего.

Компрометирующее резидента Comedy Club видео появилось в Сети и вызвало немало вопросов.

Журналистам удалось выяснить, что сейчас один из самых завидных женихов страны отдыхает в Таиланде. Однако, вопреки чаяниям неутомимых поклонниц, делает это он не один: Батрутдинов был замечен в ночном клубе в компании двух прекрасных дам. Молодые люди обнимались, целовались в губы и в целом общались очень тесно.

«Танцует как Бог. Целует каждую, а затем они между собой. Вот вам и идеальный холостяк страны», — пишут анонимные авторы Telegram-каналу Yobajur.

Являются ли напарницы Батрутдинова его давними знакомыми или он узнал их имена только в тот вечер, доподлинно неизвестно. Сам Тимур появившийся компромат пока не прокомментировал.

Напомним, еще недавно Тимур Батрутдинов искал себе жену на проекте «План Б». В финале шоу он так и не смог выбрать между двумя оставшимися девушками.