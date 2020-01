Билли Айлиш выпустила серию экологичной одежды

Всемирно известная певица Билли Айлиш продолжает думать об экологии и делает все, чтобы спасти планету от мусорной катастрофы.

Совместно с брендом H&M артистка выпустила новую линию одежды, созданную из переработанных материалов. Как сообщает издание Plantbased News, в коллекцию вошли типичные предметы, помогающие повторить нестандартный подход к стилю у певицы — мешковатые футболки, свитеры и худи, на несколько размеров больше положенных, а также огромные панамы и поясные сумки.

Все это добро с логотипом певицы, так что вы легко сможете объяснить свой наряд всем любопытным.

Напомним, это не первый раз, когда певица проявляет заботу об окружающей среде. Ранее она уже сотрудничала с брендами Bershka и Urban Outfitters, а также часто вступала в борьбу с мусором.

Например в ноябре прошлого года Билли решила раздать билеты на свой концерт всем, кто пообещает бороться с угрозой глобального потепления, а в сентябре она выпустила клип All the good girls go to hell, где поставила себя на место птицы, измазанной в мазуте.