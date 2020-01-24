«Тебя уволили с должности музы»: Седокова порассуждала, должна ли женщина работать

В разговоре с подписчиками 37-летняя Анна Седокова затронула неоднозначную тему. Певица, опасаясь навлечь на себя гнев доброго количества своей аудитории, порассуждала, должна ли женщина работать.

Аня рассказала, что существующие тенденции, активно продвигающиеся через соцсети, ее откровенно удивляют: сейчас все больше блогеров говорят о том, что женщина не должна быть «лошадкой», а исполнять роль музы, делиться с возлюбленным энергией. Добытчиком же в семье должен быть мужчина.

«Это хорошо и правильно, но что если мужчина выкачает из тебя все, и уйдет к другому источнику? Что делать тебе без работы? Тебя только что уволили с должности музы!», — задалась вполне серьезным вопросом исполнительница.

Седокова также подметила, что сейчас для женщин появилось больше условий карьерной реализации. Теперь условно называемый слабый пол может осилить даже профессию парашютиста или машиниста электропоезда, однако не все женщины признают подобный формат, предпочитая более легкие способы заработка.

Провокационная тема разожгла споры в комментариях. Некоторые женщины твердо заявили, что работать должны все. Другие подчеркнули – они работать не будут, потому что предпочитают делегировать эти задачи мужьям.

Третьи были не вполне однозначны и подметили, что вопрос слишком интимен и индивидуален. Сама же Седокова известна своим трудоголизмом: Анна славится не только высокой работоспособностью, но и умением совмещать личную жизнь с повышенной занятостью.