ЗВЕЗДЫ

Песня «Тату» обзавелась платиновым статусом

Самый знаменитый сингл дуэта приобрел особую ценность 17 января.

Песня «Тату» обзавелась платиновым статусом
Тату/Фото: https://www.instagram.com/p/BnB4zKpAyqi/

Самый знаменитый сингл группы «Тату» приобрел платиновый статус. Особое значение треку All the Things She Said присвоила Британская ассоциация производителей фонограмм .

На официальном сайте отмечается, что эксперты детально проанализировали возможность присвоения наивысшей степени, а затем официально утвердили ее 17 января. За 20 лет существования сингла только лишь в одной Британии было продано 600 тысяч копий трека.

Отметим, что серебряный статус англоязычный вариант песни «Я сошла с ума» получил еще в феврале 2003 года – спустя 3 года после официального релиза. Еще 10 лет потребовалось на присвоение золотого статуса.

Теперь многие зарубежные поклонники «Тату» надеются, что All the Things She Said обзаведется высшей формой признания – мультиплатиновым статусом, и сделает это как можно быстрее.

Несмотря на то, что группа «Тату» не выступает в привычном составе уже достаточно давно, песня All The Things She Said до сих пор входит в ротацию многих зарубежных радиостанций.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

группа "Тату"Елена КатинаЛена КатинаЮля Волкова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Песня «Тату» обзавелась платиновым статусом
Интересно?
Поделись с друзьями: