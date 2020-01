Песня «Тату» обзавелась платиновым статусом

Самый знаменитый сингл группы «Тату» приобрел платиновый статус. Особое значение треку All the Things She Said присвоила Британская ассоциация производителей фонограмм .

На официальном сайте отмечается, что эксперты детально проанализировали возможность присвоения наивысшей степени, а затем официально утвердили ее 17 января. За 20 лет существования сингла только лишь в одной Британии было продано 600 тысяч копий трека.

Отметим, что серебряный статус англоязычный вариант песни «Я сошла с ума» получил еще в феврале 2003 года – спустя 3 года после официального релиза. Еще 10 лет потребовалось на присвоение золотого статуса.

Теперь многие зарубежные поклонники «Тату» надеются, что All the Things She Said обзаведется высшей формой признания – мультиплатиновым статусом, и сделает это как можно быстрее.

Несмотря на то, что группа «Тату» не выступает в привычном составе уже достаточно давно, песня All The Things She Said до сих пор входит в ротацию многих зарубежных радиостанций.