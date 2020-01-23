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«Ах, худенькая какая!»: Ирина Дубцова показала постройневшую фигуру в купальнике

Певица продолжает отдыхать на Мальдивах со своим сыном.

«Ах, худенькая какая!»: Ирина Дубцова показала постройневшую фигуру в купальнике
Ирина Дубцова. фото: instagram.com/dubtsova_official/

Ирина Дубцова, как и большинство российских звезд, в январе отправилась в отпуск. Она приехала на свой любимый курорт, Мальдивы, вместе с 13-летним сыном Артемом, который уже стал выше мамы на голову. С отцом мальчика солистом группы Plazma Романом Черницыным она состоит в разводе, но поддерживает дружеские отношения. О своей личной жизни артистка предпочитает не рассказывать, но недавно появились слухи, что она беременна.

Поводом послужило то, что Ирина стала носить объемную одежду, в которой можно скрыть изменения в фигуре. Даже на жарких островах она предпочитала позировать то в тунике, то в блузках и брюках свободного кроя.

Еще в декабре певица рассказывала, какого ищет себе жениха, поэтому некоторые поклонники решили, что она уже себе нашла мужчину. Однако все слухи Дубцова развеяла, впервые показав свою фигуру в купальнике за отпуск.

Впервые за две недели нахождения на Мальдивах артистка поделилась видео, на котором предстала в купальнике. Она лежала в бассейне в позе звезды. Девушка выбрала мини-бикини трендового шоколадного цвета.

«Соблюдаем местные правила. После 18:00 в океане не купаемся. Приплывают скатики на закатике, они, видите ли, нас боятся», — объяснила она.

Многие поклонники сразу отметили, что Ирина очень стройная. «Ах, худенькая какая! Мамочки», «Какая вы стройная», «Ирина, райское наслаждение, тишина, природа», «Я вам завидую», «Какой красивый купальник», «Первое фото в бикини, дождались», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее певице приписывали романы со многими известными мужчинами, включая Алексея Воробьева, но пока свое счастье звезда еще не нашла.

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Дубцова личная жизньЗвездный стильИрина ДубцоваФото в купальнике
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«Ах, худенькая какая!»: Ирина Дубцова показала постройневшую фигуру в купальнике
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