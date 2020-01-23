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Дакоту заметили на Бали в объятиях нового мужчины

Новым предположительным возлюбленным 29-летней артистки стал 32-летний режиссер.

Дакоту заметили на Бали в объятиях нового мужчины
Рита Дакота/Фото: https://www.instagram.com/p/B7LLiK0ie3L/

Певицу Риту Дакоту засекли на Бали в объятиях нового мужчины. По слухам, избранником 29-летней исполнительницы стал режиссер Федор Белогай – культурный деятель, который старше артистки на 3 года. Доказывающие факт совместного времяпрепровождения снимки журналисты выложили в Telegram. На кадрах видно, как высокий мужчина обнимает блондинку во время стояния в очереди. Сама же Дакота вольностей себе не позволяет, но и от контакта не отказывается.

Super отмечает, что Федор и Дакота вместе с дочерью Риты от Влада Соколовского Мией вместе живут на вилле. Так ли это на самом деле, журналистам еще предстоит выяснить. Федор является директором рекламного агентства и реализует съемки для глянца.

Рита Дакота с друзьями
Рита Дакота с друзьями/Фото: https://www.instagram.com/easyg.guy/

Примечательно, что ни Белогай, ни Дакота совместные снимки в микроблоге не размещают. Однако 13 часов назад Федор репостнул в Stories кадр, который доказывает – режиссер и певица накануне отдыхали в одной компании. Подписчики же не исключают – между мужчиной и женщиной действительно могут быть чувства: в последнее время Дакота выглядит очень счастливой и спокойно реагирует на слухи о бурном отпуске экс-супруга.

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Тэги:

Влад СоколовскийДакота личная жизньДакота новостиДакота сегодняМия СоколовскаяРита ДакотаФедор Белогай
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Дакоту заметили на Бали в объятиях нового мужчины
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