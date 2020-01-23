ЗВЕЗДЫ

«Умри»: фанаты затравили Юлю Александрову за поцелуй с Кридом в «НЕидеальном мужчине»

Актриса пожаловалась, что после выхода картины на экраны, к ней в Instagram набежали поклонницы певца.

«Умри»: фанаты затравили Юлю Александрову за поцелуй с Кридом в «НЕидеальном мужчине»
Юлия Александрова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7dY5BknCFM/

Сыгравшая главную роль в комедии «НЕидеальный мужчина» 37-летняя Юлия Александрова пожаловалась на нападки фанаток Егора Крида. Актрису затравили после поцелуя с поп-исполнителем. Федору Бондарчуку в программе «Кино в деталях» Александрова рассказала, что в начале рабочего процесса вообще не знала, кто такой Крид. Глаза на молодого исполнителя ей открыла дочь – Вера показала матери видео из TikTok собственного авторства. На сценический ряд она наложила песни поп-певца.

Александрова призналась, что после выхода фильма на экраны и появления множественных фанатских роликов, у нее ощутимо выросла аудитория в Instagram. Недавно же Юлия обнаружила у себя в Direct множество неоднозначных сообщений от фанаток Крида – девушки желали супруге режиссера Крыжовникова смерти.

«Девочки Егора пришли…Я открываю, а там: «Умри», то, се. Я с таким в первый раз столкнулась. Захожу на страницу к одной из написавших, а на меня смотрит котенок с голубыми глазами 11 лет. Я поняла, что у нее любовь и разбито сердце сейчас. Я ей ответила: «Малыш, не переживай, ему никто не нужен кроме тебя». Важно ведь было ребенка успокоить? Я просто поняла – у девочки такой возраст, в котором от увиденного рушится мир», — философски рассудила Александрова.

Напомним, мелодрама «НЕидеальный мужчина» стартовала в отечественном прокате 16 января. Уже на старте лента заработала любовь зрителей и пополнила свой бюджет на 298 миллионов рублей, потеснив таким образом предыдущего лидера – комедию «Холоп».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор КридКрид новостиНеидеальный мужчинаПрограмма "Кино в деталях"Федор БондарчукЮлия Александрова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Умри»: фанаты затравили Юлю Александрову за поцелуй с Кридом в «НЕидеальном мужчине»
Интересно?
Поделись с друзьями: