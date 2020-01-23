«Она теперь спит на матрасах»: соседка рассказала, как живет экс-невестка Шукшиной

Последнее время Мария Шукшина жила спокойно, но история с экс-невесткой ее сына Макара Касаткина, как оказалось, еще не закончена. Фрейя Зильбер родила ребенка от экс-возлюбленного. Больше года она сама растила маленького Макара. Однако полгода назад девушка прошла трехмесячный курс лечения от наркотической зависимости в реабилитационном центре, а потом жила с мамой и ребенком в родном Барнауле.

Но недавно Фрейя уехала в Санкт-Петербурга, а сына отдала Шукшиной, хотя раньше отказывалась это делать. Мама девушки утверждает, что это временно и якобы ребенок только гостит у папы и бабушки, но сестра Касаткина уже заявила, что возвращать малыша они не собираются. Анна Шукшина показала видео, где Зильбер запечатлена в невменяемом состоянии с друзьями. Она утверждает, что это свежие кадры.

Девушка уверена, что маленькому Макару будет лучше с отцом, чем с такой матерью. В студии передачи «Прямой эфир» появилась бывшая соседка Фрейи Анна Харченко. Она рассказала, как вела себя бывшая невестка Шукшиной.

«Она в реальной жизни и по телевизору — это два разных человека. Это просто исчадье ада. Она звезда еще та. Вы тут все помогаете ей, носитесь с ней. Такая она набожная, прям мать года, а что она наркоманка — ничего? Какая мать позволит такое? Она хамка еще та. У меня ребенок спать не может. Она устроила там притон, самый натуральный. У нас постоянно крики, сами попробуйте так жить», — рассказала соседка.

По словам женщины, к Фрейе наведывалось не трое мужчин, а гораздо больше. «Я не удивлюсь, если она занимается проституцией», — выпалила Харченко. «А мой ребенок зачем должен смотреть на это? Кстати, с ней рядом я не видела ее ребенка. В этой ситуации больше всего жалко малыша», — добавила женщина. По ее словам, соседи вызвали и скорую помощь, и правоохранительные органы, но никто не смог решить ситуацию. «Это было недавно. Она сейчас переехала в другой район. Она проживает в другом притоне. Она бомжичка и теперь спит на матрасах», — заверила героиня. Анна добавила, что однажды видела Зильбер в подъезде голую. Она сидела и разговаривала сама с собой.